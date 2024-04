KV Mechelen zet na rust de puntjes op de i tegen OH Leuven en zet druk op Buffalo's

KV Mechelen verloor tijdens de midweek tegen Standard dure punten in de strijd om eindwinst in de Europe Play-off. De enige manier om daarop nog aanspraak te maken was winnen van OH Leuven en zo druk zetten op KAA Gent. Met dank aan een goede tweede helft zou dat ook lukken.

KV Mechelen wilde in eigen huis nog eens uitpakken met een stevige prestatie om op die manier wat druk te zetten op KAA Gent. Dat moest Besnik Hasis wel doen zonder de geblesseerde Coucke. De doelman was in Standard nog de beste Kakker, Thoelen moest hem komen vervangen. Cobbaut en Storm kwamen in de plaats van Walsh en Pflücke.

Matige eerste helft levert geen goals op

Bij de bezoekers moest Exposito Manel de honneurs waarnemen, want Oscar Garcia was ziek. Veel veranderde er wel niet bij de Leuvenaars, want de meeste spelers bleven gewoon in de basis staan. Leuven was dan ook bezig aan een goede reeks, enkel Maziz kwam in de ploeg ten koste van Brunes.

In een aangenaam lentezonnetje kwamen beide ploegen stevig uit de startblokken. Banzuzi en Mendyl kwamen snel dicht bij de 0-1, Nikola Storm plaatste een dot van een kans naast de kooi van Leysen na een cadeautje van de Leuvenaars.

Daarna zakte de boel wat in en kregen we een gezapige eindeseizoenswedstrijd. Het spel ging op en neer, maar grote kansen kwamen er niet. Mechelen tankte wel meer en meer vertrouwen, maar de ruststand was al bij al logisch.

Malinwa maakt het verschil na de koffie

Wie na de koffie niet tijdig op zijn plaatsje geraakte miste een wereldgoal. Schoofs poeierde heerlijk via de paal voorbij Leysen en zette Malinwa op voorsprong. Tien minuten later was de wedstrijd zelfs helemaal gespeeld.

Op een dieptepass van Mrabti naar Bassette miskeek centrale verdediger Russo zich en zo kon Bassette rustig onder Leysen de 2-0 binnenschuiven. De aansluitingstreffer van Leuven via Brunes werd voor buitenspel van Thorsteinsson afgekeurd.

Schoofs en Hairemans waren dichtbij de 3-0, het was wachten tot in blessuretijd tot Kerim Mrabti vanop de stip de pil voor Leuven nog wat bitterder kon maken. Eerst miste hij nog, maar op aangeven van de VAR kreeg hij een tweede kans. Mechelen komt voorlopig tot op drie punten van Gent.