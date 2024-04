🎥 Weeral een wereldgoal... Schoofs moet wel zijn merkwaardige reactie achteraf uitleggen

Wie anders dan Rob Schoofs brak de wedstrijd tegen OH Leuven open. En weeral met een goal om duimen en vingers bij af te likken. De middenvelder knalde de bal via de paal tegen de netten.

Evident was dat niet, want hij nam een botsende bal in één keer op de slof. Zo zette hij vlak na rust KVM op weg naar de zege. "Onze energie was vandaag goed", reageerde hij na de match. "Die eerste helft was wel niet zo indrukwekkend. Het tempo lag te laag."

"Na de rust waren we scherper. Natuurlijk hielp het dat we die eerste goal scoorden", klonk het bij de man die heel bescheiden vierde na zo'n pracht van een goal.

Omdat het maar de Europe Play-offs zijn? "Tja, nee. Ik was wel blij hoor. Misschien worden die schitterende goals een beetje cliché? Ja, dat zal het wel zijn. Maar het klopt misschien dat ik niet zo uitbundig juichte."

"De mooiste actie van de wedstrijd vond ik eigenlijk het samenspel tussen Kerim (Mrabti, red.) en mijzelf. Snel voetbal, jammer dat het geen goal opleverde", aldus de kapitein.

Schoofs werd daarna snel naar de kleedkamer geroepen. Besnik Hasi moest nog aankondigen dat hij de club verlaat. "Of de trainer iets gaat bekendmaken? Geen idee. Ik weet nog van niets. Zodra ik het weet, zal ik wel een update geven," knipoogde Schoofs.