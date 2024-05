Toekomstplannen onthuld: Wat heeft Rik De Mil in petto voor Sporting Charleroi?

De overgang van Rik De Mil naar Sporting Charleroi was een schot in de roos. Al zal het volgend jaar beter moeten, maar dat zal ook gebeuren.

Afsluiten in stijl

Sporting Charleroi heeft het seizoen afgesloten in stijl. Ze wonnen vlot met 3-1 van KV Kortrijk KV Kortrijk heeft de laatste strohalm te pakken terwijl het doek valt voor RWDM

Nu is het uitkijken naar de toekomst.

Een trotse Rik De Mil

De man die voor de ommekeer zorgde is Rik De Mil. Sinds zijn ontslag bij Westerlo zorgde hij ervoor dat Sporting Charleroi terug een team werd dat kon winnen. "Iedereen is blij. We hebben vijf keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld in deze play-offs. Ik ben ook heel tevreden met wat ik gezien heb van mijn ploeg", verklaarde hij trots tegenover Sporza.

Operatie redding geslaagd en nu vooruitkijken

Tot driemaal toe moest hij depanneren de afgelopen twee seizoenen. Eerst bij Club Brugge, dan Westerlo en nu bij Sporting Charleroi. Tot driemaal toe liet hij zien dat hij iets kan neerzetten en een trainer is met veel potentieel. Het lijkt erop dat hij deze verder wil ontwikkelen bij Sporting Charleroi.

"We hebben getoond dat we heel veel kwaliteit hebben en dat we hier niet hoorden te zijn. We gaan er alles aan doen om een beter seizoen te hebben volgend jaar", geeft De Mil al wat inkijk over zijn toekomst.