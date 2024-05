Fredberg in grote spanning: laatste speeldag bepaalt ook zijn transfermercato bij Anderlecht

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht kan nog op één, twee of drie eindigen. Die eerste plaats wordt bijzonder moeilijk, maar als Anderlecht beter doet dan Union op de laatste speeldag worden ze wel tweede. En dat betekent ook voorrondes Champions League.

Dat is al een wezenlijk verschil, want dan hebben ze sowieso Europa League. De derde plaats betekent ook nog play-offs van de Europa League. Wat nog een verschil maakt: Anderlecht is door zijn slechte Europese resultaten de laatste jaren weggezakt naar buiten de top 100 van de UEFA Club-ranking.

Dat betekent dat ze geen reekshoofd zijn in de derde voorronde van de Champions League en dus toppers als RB Salzburg, Benfica of Rangers kunnen tegenkomen. Bijkomend probleem: in dat geval moet Anderlecht begin augustus al Europees aan de bak.

De heenmatch van de derde voorronde wordt gespeeld op 6 en 7 augustus. Dat zou ook betekenen dat Jesper Fredberg tegen dan zijn kern al moet samengesteld hebben. En eigenlijk zou dat al tegen half juli dan moeten gebeuren, zodat er automatismen kunnen gekweekt worden.

De play-offs van de Europa Leauge worden pas op 22 en 29 augustus gespeeld, waardoor hij wat meer tijd zou hebben. Al zal de CEO Sports wel het eerste scenario verkiezen.

Want een kwalificatie voor de Champions League zou zijn budget een enorme boost geven. Het verschil in prijzengeld tussen de twee competities is immers bijzonder groot.