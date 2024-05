Eén van de beste JPL-spelers van het seizoen, maar... "Toen we hem zagen aankomen... 50 kilo met natte kleren aan"

Er zijn verschillende spelers die in aanmerking komen voor 'Speler van het Jaar'. Maar als we alles in rekening brengen, moet er dan toch vooral gekeken worden naar Union SG, dat het grootste deel van het jaar de competitie domineerde.

Union lijkt de titel te zullen mislopen, maar heeft al de beker op zak en speelde drievierde van het jaar indrukwekkend. Cameron Puertas was één van de grote verrassingen bij de Brusselaars, maar ook Mohamed Amoura zou in aanmerking komen voor de prijs van beste speler.

Al waren er zelfs bij Union twijfels in het begin van het seizoen. "Toen we hoorden dat Union vier miljoen euro op tafel had gelegd voor een speler, stelden we ons enkele vragen in de kleedkamer", vertelt reservespeler Guillaume François bij LDH.

"Dat was nog meer het geval toen we hem op het trainingscentrum zagen aankomen, heel frêle en slechts 50 kilo met natte kleren aan (lacht). Ons was verteld dat hij heel snel was en een goed gevoel voor doel had, maar ik vroeg me toch af hoe hij fysiek zou opgewassen zijn tegen spelers als Alderweireld."

Amoura had echter niet veel tijd nodig om zijn ploegmaats - en de rest van de Jupiler Pro League - te overtuigen. "Maar tijdens zijn eerste versnelling op de training overtuigde hij meteen iedereen."

"Hij probeert graag kleine panna's, wat soms irritant kan zijn... maar het is ook mogelijk om hem snel gek te maken. Hij was zeer indrukwekkend in de eerste weken voordat hij wat meer in de pas liep toen hij zichzelf had bewezen."