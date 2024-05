Anderlecht gaat kern opkuisen: deze vijf jongens mogen/zullen vertrekken

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft vorige zomer en winter al heel wat overbodige spelers laten afvloeien, maar ook deze zomermercato moet er het een en ander opgekuist worden. Vijf spelers zijn waarschijnlijk aan hun laatste weken bezig.

Eén daarvan is Francis Amuzu. Hij wordt wel degelijk geapprecieerd door Brian Riemer, maar de winger heeft zelf zijn zinnen gezet op een transfer. Hij wil andere lucht opsnuiven. Hij wou twee jaar geleden al vertrekken, maar toen kon hij nog overtuigd worden.

Nu heeft hij nog één jaar contract en Anderlecht gaat hem niet nogmaals een verbetering geven. Dat betekent dat ze er nu nog willen uithalen wat er uit te halen valt. In zijn plaats moet er wel snelheid toegevoegd worden aan de kern.

Daarnaast zijn er nog twee spelers die niet meer in de plannen voorkomen: Kristian Arnstad en Amadou Diawara. Die eerste maakt niet genoeg progressie om een rol van betekenis te spelen en wil zelf ook meer speeltijd. Diawara, dat verhaal is al langer gekend. Hij staat helemaal buitenspel en heeft ook nog maar één jaar contract.

Majeed Ashimeru gaat ook zijn laatste contractjaar in, maar bij hem zijn er twijfels. Hij heeft de kwaliteiten om een rol te spelen, maar is veelvuldig geblesseerd. De Ghanees zal waarschijnlijk ook een andere club mogen zoeken.

En de beslissing rond Kasper Schmeichel lijkt ook al gevallen. Anderlecht zou voor Koen Casteels gaan. Schmeichel heeft wel een optie in zijn contract, maar de vraag is of hij zelf ook wou blijven.