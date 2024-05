Anderlecht onderneemt meteen actie na wangedrag fans in match tegen Club Brugge én klopt hard op tafel

De voorbije maanden was er al veel te doen over de supporters overal te velde. En ook afgelopen weekend was het opnieuw hommeles. Met alle gevolgen van dien tussen RSC Anderlecht - Club Brugge.

RSC Anderlecht heeft een man die zondagavond na de verloren competitietopper tegen Club Brugge enkele klappen uitdeelde in de tribune van het Lotto Park geïdentificeerd en een stadionverbod opgelegd. Dat meldt BELGA.

Er waren een aantal supporters van Club Brugge die hadden gejuicht en eentje daarvan moest het bekijken van een Anderlecht-supporter. Dat geweld van de paars-witte fan wordt nu dus bijzonder zwaar én snel aangepakt.

Alles in het werk gesteld

"We hebben onmiddellijk alles in het werk gesteld om de verantwoordelijken te identificeren. RSC Anderlecht veroordeelt elke vorm van geweld. De club draagt veiligheid in het stadion voor iedereen hoog in het vaandel en zal het niet nalaten om de gepaste maatregelen te nemen."

"De club zal, in nauw overleg met de veiligheidsdiensten, de beelden analyseren en alles in het werk stellen om de verantwoordelijken van dergelijk ontoelaatbaar gedrag te bestraffen", klinkt het in een bericht van paars-wit.

De club zat op dinsdag ook samen met de andere clubs. Er werd 2,5 uur gedebatteerd en Anderlecht nam het voortouw om aan te tonen dat supporters nooit het laatste woord mogen krijgen en nooit de macht mogen hebben.