Kasper Schmeichel komt met opvallende analyse over Brian Riemer: "Dan zou dat niét het geval geweest zijn"

RSC Anderlecht zal dit seizoen (zo goed als zeker) geen vijfendertigste titel pakken. Sinds de verliespartij van afgelopen zondag tegen Club Brugge wordt vooral Brian Riemer met de vinger gewezen. Kasper Schmeichel neemt het echter op voor zijn landgenoot.

Het moet gezegd: RSC Anderlecht presenteerde zich afgelopen zondag allesbehalve als een hongerig team dat een beslissende stap kon zetten naar de titel. Meer zelfs: op een poging van Kasper Dolberg - Simon Mignolet was vlak na de openingsgoal bij de pinken - na kreeg paars-wit geen enkele kansen bijeen gevoetbald.

Een pak analisten, waarnemers en fans stelden zich dan ook dé vraag: Is Brian Riemer de juiste man op de juiste plaats? Is de Deense coach van Anderlecht tactisch voldoende onderlegd om de juiste beslissingen te nemen?

© photonews

We gaan in dit artikel het antwoord niét geven. Al willen we wel benadrukken dat de coach van Anderlecht in de kleedkamer nog steeds het volle vertrouwen geniet. Kasper Schmeichel twijfelt dan ook niet als hem naar de kwaliteiten van zijn coach wordt gevraagd.

"Ik vind Riemer een uitstekende coach", laat de Deense doelman niets aan de verbeelding over in Het Laatste Nieuws. "Hij heeft voor een duidelijke structuur gezorgd. Er is een duidelijk beeld waar hij naartoe wil. Iedereen weet dan ook wat er van hem verwacht wordt én hij kan het goed overbrengen."

Hoe kijkt Kasper Schmeichel naar Brian Riemer als coach van RSC Anderlecht?

Schmeichel vindt de kritiek op Riemer dan ook nergens voor nodig. "Hij verdient meer krediet dan hij krijgt. Anderlecht eindigde vorig seizoen op een elfde plaats en deed nu tot op het einde mee voor de titel. En dat op amper één jaar tijd. Dat zou het geval niet zijn als Riemer niet zou weten wat hij aan het doen is."