'Anderlecht én Genk twijfelen aan afkoopsom voor Matte Smets en laten zich aftroeven door... andere Belgische topclub'

Matte Smets is gegeerd wild op de transfermarkt. De 20-jarige verdediger van STVV kan rekenen op concrete interesse van RSC Anderlecht en KRC Genk. Maar het is een andere Belgische topclub die als derde hond in het spel fungeert.

RSC Anderlecht en KRC Genk informeerden al bij STVV naar de voorwaarden om Matte Smets weg te halen op Stayen. De Kanaries zijn echter héél duidelijk: enkel de afkoopsom is voldoende om de centrale verdediger op te halen. Voor een ander bedrag zal niét worden onderhandeld. In het contract van Smets - die overeenkomst loopt overigens nog tot medio 2026 - staat een afkoopsom van ruim twee miljoen euro. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 20-jarige Belg dan wel op vijf miljoen euro, maar toch twijfelen Anderlecht en Genk. Zal de verdediger de stap naar een topclub nu al verteren? © photonews Beide clubs zijn immers op zoek naar onmiddellijke versterkingen. Vooral in het geval van Anderlecht is het hoogdringend. Zeno Debast maakt deze zomer een toptransfer - het jeugdproduct van paars-wit nam afgelopen zondag in tranen afscheid van het Lotto Park - terwijl ook de toekomst van Jan Vertonghen onzeker is. Het Belang van Limburg weet echter dat Antwerp zonder verpinken twee miljoen euro wil uitgeven. Meer zelfs: The Great Old wil indien nodig zelfs meer bovenhalen om STVV te overtuigen. Al zal de speler zelf uiteraard ook nog iets de pap te brokken hebben bij de keuze van zijn nieuwe club. Waar speelt Matte Smets volgend seizoen? Het staat ondertussen wél vast dat Smets deze zomer zal vertrekken bij STVV. De speler gaf in recente interviews aan dat hij zich klaar voelt om de volgende stap te zetten. Bovendien staan ook De Kanaries open om mee te werken aan een verhuis. Indien het correcte bedrag op tafel komt uiteraard...