Wordt dit dé revelatie bij RSC Anderlecht? "Ik zie het nog altijd als een geschenk van God"

RSC Anderlecht start de nieuwe voetbaljaargang komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen STVV. Door de blessure van Francis Amuzu rekent Brian Riemer op Nilson Angulo voor snelheid en creatiteit. "Ik wil dit seizoen tonen wat ik echt in mijn mars heb."

Die laatste uitspraak is er eentje van enkele weken geleden. Nilson Angulo kreeg na de jaarwisseling steeds meer minuten van Brian Riemer. "Ik wil tonen wat ik echt in mijn mars heb. België heeft de echte Nilson Angulo nog niet gezien."

Riemer verwacht héél véél van Angulo, maar het was Vincent Kompany die de Ecuadoriaan naar Brussel haalde. RSC Anderlecht betaalde in 2022 twee miljoen euro aan LDU Quito. Al moet het eveneens gezegd: Angulo kon de verwachtingen vooralsnog niet inlossen.

"Ik vroeg advies aan William Pacho (voormalige middenvelder van Antwerp FC, nvdr.) vooraleer ik besliste om naar België te komen", legt Angulo uit in Het Belang van Limburg. "Hij waarschuwde me al dat het eerste jaar héél moeilijk zou zijn. Ik moet ook toegeven dat ik me de eerste maanden eenzaam heb gevoelgd."

Vooral de taal en cultuur hadden een enorme impact op de 21-jarige Ecuadoriaan. "Gelukkig ontmoette ik een landgenoot in Brussel. Ik zie Diego nog steeds als een geschenk van God. Hij hielp me met de taal en heeft ervoor gezorgd dat ik me steeds meer op mijn gemak voelde."

Is dit seizoen hét jaar van dé doorbraak voor Nilson Angulo?

Door de blessure van Francis Amuzu zal Angulo de komende weken alvast mogen tonen dat hij stappen heeft gezet. "Ik ben er klaar voor als de coach me nodig heeft", besluit de flankaanvaller. "Zoals eerder al gezegd: ik wil dit seizoen tonen wat ik echt in mijn mars heb."