Is dé totale ommekeer in de maak? 'Sterkhouder én clubicoon van Real Madrid vraagt alsnog om een nieuw contract'

Is er een ommekeer van jewelste in de maak in het Estadio Santiago Bernabeu. Luka Modric leek te gaan vertrekken, maar dat lijkt toch niet het geval. Al ligt de bal nu wel in het kamp van Real Madrid.

Het contract van Luka Modric loopt op het einde van het seizoen af. Real Madrid maakte nog geen aanstalten om rond de tafel te gaan zitten. Het is een princiepskwestie van Florentino Perez. De voorzitter van De Koninklijke verwacht van zijn 'oudere' spelers dat ze zelf hun intenties kenbaar maken. Fabrizio Romano weet dat Modric héél duidelijke taal heeft gesproken. De 38-jarige middenvelder heeft in een gesprek met Perez aangegeven dat hij volgend seizoen wil blijven. Met andere woorden: hij wil een nieuw contract. ⚪️⏳🇭🇷 #RealMadrid https://t.co/ehbHP4BdPM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024 En dat is op z'n minst verrassend te noemen. Modric stond vorige zomer op het punt om in te gaan op een Saoedisch aanbod, maar het was diezelfde Perez die geen zin had om mee te werken. De Kroaat stond - om het op z'n zachtst te zeggen - op de achterste poten. Die aanbiedingen zijn er deze keer ook. De Saoedische topclubs staan in de rij, terwijl ook enkele Amerikaanse clubs hun kans ruiken. Ook Eyüpspor SK heeft een contract klaar liggen voor Modric. Met Arda Turan als coach hebben de Turken een extra troefkaart in handen. De Kroaat heeft alle voorstellen afgewimpeld. Waar voetbalt Luka Modric volgend seizoen? De bal ligt dus in het kamp van Real Madrid. Al spreekt het voor zich dat het - als het voorstel er al zal komen - om een éénjarig contract zal gaan onder de voorwaarden van de Spaanse grootmacht. Eén ding is zeker: die toekomst zal er eentje zonder Toni Kroos zijn. De Duitser stopt na het seizoen met voetballen.