Keert Leandro Trossard terug naar KRC Genk? Zijn wederhelft laat de fans alvast dromen

Leandro Trossard is anno 2024 één van de sterkhouders bij Arsenal FC. De Rode Duivel brak destijds helemaal door bij KRC Genk. En de kans is héél groot dat hij ooit zal terugkeren naar de heimat.

Leandro Trossard genoot de jeugdopleiding bij Bocholter VV. KRC Genk plukte de aanvaller in 2010 weg. Voor de volledigheid: via uitleenbeurten bij onder meer OH Leuven en KVC Westerlo brak de 33-voudig Rode Duivel helemaal door bij De Smurfen.

Ondertussen is Trossard één van de smaakmakers bij Arsenal FC. "We beseffen soms niet helemaal hoe populair hij is", vertelt Laura Hilven in Het Laatste Nieuws. "Onlangs waren we op vakantie en werd hij herkend door enkele kinderen. Het blijft zot hoeveel hij voor die jongens kan betekenen door eventjes op de foto te gaan."

© photonews

Toch beseft ook de wederhelft van Trossard dat aan dat verhaaltje een einde zal komen. "Ik wil nog niet te hard nadenken over zijn voetbalpensioen. Het leven, de adrenaline, de avonturen,... Ik zou het toch wel missen, hoor."

"Al is Leandro er zelf wel mee bezig", gaat Hilven verder. "Ik merk dat hij gefascineerd is door de businesswereld. Lifestyle services interesseren hem bijvoorbeeld enorm. Maar nogmaals: zelf wil ik er nog niet te veel aan denken." (lacht)

Keert Leandro Trossard terug naar KRC Genk?

Al mogen de fans van KRC Genk wél luidop dromen. "Ik denk dat hij zichzelf ook wel in de voetbalwereld ziet blijven. Het zou hem interesseren om bijvoorbeeld T2 te worden bij Genk. Dat is én blijft de club van ons hart, hé."