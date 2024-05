KV Kortrijk heeft de laatste strohalm te pakken terwijl het doek valt voor RWDM

Het was nog spannend in de Relegation Play Offs. Zowel KV Kortrijk als RWDM maakte nog een kans om de laatste strohalm te pakken. Dit is een barragewedstrijd tegen Deinze of Lommel.

Sporting Charleroi - KV Kortrijk

Voor Sporting Charleroi zat het seizoen er al op, maar Rik De Mil was niet van plan om in de nog resterende wedstrijden een salonremise te houden. KV Kortrijk was dus gewaarschuwd. Het moest zelf winnen om nog enige kans te hebben op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Geen hoopvol scenario

De eerste helft was Sporting Charleroi echter de betere ploeg. Daan Heymans zette de thuisploeg op voorsprong via een strafschop. Even later was het aan Antoine Bernier om de dubbele voorsprong op het bord te zetten. Een dramatisch scenario voor KV Kortrijk.

Nu moet het voor KV Kortrijk

De opdracht voor KV Kortrijk was op papier simpel. Minstens tweemaal scoren en hopen op Eupen. In het begin van de tweede helft hadden ze alvast de eerste stap gezet. Isaac Davies maakte de aansluitingstreffer en bracht terug hoop.

In de 70ste minuut bracht Youssuf Sylla Sporting Charleroi echter op een comfortabele 3-1 voorsprong. Al maakte nieuws uit het verre Eupen de Kortrijkzanen wel gelukkig.

Uiteindelijk mag KV Kortrijk Eupen heel dankbaar zijn dat ze er nog voluit voor gingen. Zo mogen ze zich opmaken voor een barragewedstrijd tegen Deinze of Lommel.

KAS Eupen - RWDM

Voor Eupen was op de vorige speeldag het doek al gevallen. De degradatie naar de Challenger Pro League was een feit. RWDM had nog een kans om de barragewedstrijden te spelen, maar dan moest het wel beter doen dan KV Kortrijk.

In de eerste helft was het vooral de bezoekers die voor de kansen zorgden. Abe en Carlos Alberto kregen beide een goede kans, maar konden het niet afmaken. Zo gingen we met een brilscore rusten.

Onverwacht kwam Eupen op voorsprong tegen RWDM in de 53ste minuut. Het was Isaac Nuhu die de Oostkantonners op voorsprong bracht.

Een eigen doelpunt van Christ Makosso zorgde ervoor dat het doek valt voor RWDM. De Brusselaars degraderen na één seizoen terug naar de Challenger Pro League.