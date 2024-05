Wat staat er nog op het spel op slotspeeldag Champions' Play-off? Zonder de halvering van de punten was titelstrijd beslist!

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nog een speeldag te gaan in de Jupiler Pro League en het blijft enorm spannend aan de top van de Champions' Play-offs. Club Brugge heeft alles in eigen handen, maar technisch gezien kunnen er nog drie ploegen kampioen worden. Al had het ook helemaal anders kunnen aflopen.

Eerst en vooral de huidige stand van zaken. Club Brugge is door de overwinning op bezoek bij RSC Anderlecht (0-1) de nieuwe leider in de Champions' Play-off. Blauw-zwart heeft 49 punten en staat zo heel dicht bij de titel.

RSC Anderlecht verloor en komt daardoor nog steeds op 46 punten uit, terwijl Union SG door de zege tegen Cercle Brugge ook op 46 punten staat. Door de berekeningen voor de start van de play-offs staan zij wel op de tweede plaats op dit moment.

Pro memorie: bij een gelijk puntenaantal zou Union SG kampioen worden, want zij kregen er bij de start van de play-offs geen half puntje bij. RSC Anderlecht en Club Brugge wel, maar RSC Anderlecht heeft bij een gelijk puntenaantal wel voorrang op blauw-zwart door de eindstand van de reguliere competitie.

Stand G P W G V G = Vorm 1. Club Brugge 9 49 7 2 0 21-6 15 W W W G W 2. Union SG 9 46 3 2 4 15-12 3 W W G G W 3. Anderlecht 9 46 4 2 3 11-9 2 W G G W V 4. KRC Genk 9 37 4 1 4 8-15 -7 V V V V W 5. Cercle Brugge 9 36 3 3 3 13-13 0 V G W W V 6. Antwerp 9 29 1 0 8 4-17 -13 V V V V V

In een scenario zonder de halvering van de punten stond Union SG trouwens met 81 punten (70+11) nog steeds op kop in het klassement én het had bovendien de titel al kunnen voeren. RSC Anderlecht (77, 63+14) en Club Brugge (74, 51+23) zouden mathematisch de titel niet meer kunnen pakken.

Anderlecht wordt kampioen als ...

Het wint van Antwerp EN Club Brugge verliest van Cercle Brugge EN Union SG niet wint van Genk

Club Brugge wordt kampioen als ...

Het wint van Cercle Brugge of

Het gelijkspeelt tegen Cercle Brugge of

Het verliest van Cercle Brugge, maar Union én Anderlecht niet winnen

Union wordt kampioen als ...

Het wint van KRC Genk EN Club Brugge verliest van Cercle Brugge

Het waren sowieso opnieuw wisselende kansen in de play-offs. Twee weken geleden geloofde u vurig in een titel voor Club Brugge, een week later zag u Anderlecht er toch weer al wat dichter bij komen. En nu lijkt blauw-zwart echt wel de grote favoriet.

