Hoogspanning: deze scheidsrechters zullen met argusogen gevolgd worden in finale strijd om Belgische titel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Referee Department heeft voor de mogelijke titelmatch van Club Brugge, Anderlecht of Union de aanduidingen gedaan. In de Europe Play-off krijgt de jeugd dan weer volop zijn kans. Dat hebben ze bekendgemaakt op dinsdagavond.

Jonathan Lardot neemt de Brugse derby voor zijn rekening. Als Club Brugge daar niet verliest van De Vereniging, dan mogen zij de titel in de Jupiler Pro League meteen vieren. Anders kan het elders gaan gebeuren.

Nog in de Champions' Play-off is er Bram Van Driessche voor Antwerp - Anderlecht, terwijl Lothar D'Hondt naar het Dudenpark moet voor Union SG tegen KRC Genk. In de Europe Play-off zijn er dan weer volop kansen voor de jeugd.

© photonews

Het Belgian Referee Department maakte op dinsdag zijn keuzes bekend, zondag weten we dan eindelijk wie de titel pakt én wie in eerste klasse blijft (Kortrijk) of naar eerste klasse stijgt (Lommel). Alles op een rijtje:

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBe 🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ 🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/xHsS2A1Mp0 — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) May 21, 2024

In die promotion play-off is Bert Put aangeduid. Voor de Europe Play-off dan weer de jeugd dus. Na zijn debuut van afgelopen weekend krijgt Matonga Simonini met Gent - STVV al meteen een tweede, leuke kans.