OFFICIEEL: Beerschot krijgt zware klap: sleutelpion verlaat de club (en straks ook Dirk Kuyt?)

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Een nieuwe zware klap voor Beerschot. De succesvolle technisch directeur Gyorgy Csepregi heeft besloten om de club te verlaten. Hij is de man die met heel weinig middelen de kampioenenkern samenstelde. Zijn vertrek is een enorme aderlating...

Het belang van Gyorgy Csepregi kan niet overschat worden. Het was al eerder bekend dat de Hongaar het niet eens was met de gang van zaken op het Kiel en had besloten om de club te verlaten.

Maandag stuurde hij zijn ontslagbrief binnen en de club kon niet anders dan die aanvaarden. Dat betekent wel dat de chaos bij de Mannekes nog groter wordt dan dat ze al was.

Wat betekent dit voor de toekomst van trainer Dirk Kuyt bij de club? Die had immers zijn lot verbonden aan dat van de Hongaarse technisch directeur. Nu die vertrekt, zou de Nederlander ook wel eens zijn biezen kunnen pakken.

United World wil wel dat hij aanblijft en nodigde hem vorige week uit op het hoofdkantoor in Génève. Of ze Kuyt konden overtuigen, is nog niet geweten.

United World beloofde ook dat er een budget zou zijn om een ploeg samen te stellen die in 1A kan meedraaien, maar daar geloofde Csepregi blijkbaar niet veel van. Na zijn succes met Beerschot heeft hij waarschijnlijk ook de clubs voor het uitkiezen.