Ex-Standard-doelman Gilbert Bodart blijft delen in de klappen: nu ook veroordeeld door rechtbank

Gilbert Bodart is veroordeeld door de rechtbank in het kader van een geschil met een veehandelaar. De 61-jarige Bodart, de voormalige doelman van Standard Luik, werd beschuldigd van intimidatie en bedreiging.

Op woensdag heeft het Hof van Beroep in Luik Gilbert Bodart (61 jaar) veroordeeld tot een autonome proeftijd van 2 jaar en een boete van 800 euro.

De voormalige doelman van Standard werd schuldig bevonden aan feiten van intimidatie en bedreigingen tegen een veehandelaar in het kader van de verkoop van een terrein.

Bodart was eerder eigenaar van het terrein en had naar verluidt mondeling een akkoord gekregen van de handelaar. Dit akkoord kon echter niet bevestigd worden en Bodart, die dacht opgelicht te zijn, meende dat hij zijn geld kon terugkrijgen.

Hij had bedreigende sms'jes gestuurd naar de koper en zich ook schuldig gemaakt aan intimidatie. Hij beloofde onder meer dat "zijn vrienden op jacht konden gaan". De feiten dateren van 2020.

Bodart was bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. In maart van dit jaar probeerde hij zijn leven te beëindigen door in de Maas in Hoei te springen.

Bodart droeg het shirt van Standard Luik tussen 1981 en 1996, en opnieuw tussen 1997 en 1998. Hij speelde in totaal 474 wedstrijden voor de Rouches. Hij kwam ook 12 keer uit voor België.