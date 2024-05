Het blijft maar komen bij KV Oostende: nu ook nog een boete voor onderhandelen met makelaar zonder licentie

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) heeft woensdag 9.000 euro boete opgelegd aan KV Oostende en de Duitse spelersmakelaar Ingo Haspel.

Die laatste kwam tussen bij de vrije transfer van Nick Bätzner van Stuttgart naar de Kustboys, maar was op dat moment nog niet officieel aangesloten bij de KBVB als makelaar.

Het is eigenlijk ongelooflijk wat er nu allemaal nog naar boven komt. Het was toenmalig sportief directeur Gauthier Ganaye, die intussen ook bij RWDM aan de deur gezet werd, die de onderhandelingen voerde.

KVO en Haspel, die onder meer Andre Schürrle in zijn portefeuille had, gingen een contract aan in juli 2020. Haspel gebruikte daarbij een aansluitingsnummer dat hij pas twee maanden later officieel zou krijgen.

Zowel Haspel als KV Oostende lieten verstek gaan voor de zitting in januari, toen de zaak behandeld werd. Het DRP legde voor beiden dertig procent van de overeengekomen prijs, 30.000 euro, op als boete.

Uiteraard wordt het voor Oostende moeilijk om die boete te betalen als ze het faillissement aanvragen. Het is wraakroepend hoe die club mismeesterd is.