Sporting Lokeren-Temse haalt bekerheld van KV Oostende in huis

Sporting Lokeren-Temse zal volgend seizoen uitkomen in de Challenger Pro League. Bij de club doen ze er nu alles aan om een sterke ploeg te bouwen.

Sporting Lokeren-Temse eindigde afgelopen seizoen tweede in haar reeks. Dat was genoeg om een promotie naar de Challenger Pro League te versieren.

Nu doet de club er alles aan om een sterke ploeg te bouwen om het nieuwe seizoen op een goede manier te kunnen beginnen.

Met Brent Gabriel stelt de club nu een nieuwe doelman voor. 'Brent komt over van KV Oostende waar hij vorig seizoen tweede doelman was, maar wel uitblonk in de bekerwedstrijden', klinkt het bij de club.

Hij stond zo ook in doel tijdens de bekermatch tegen KRC Genk, waarin de Kustboys de Limburgers uitschakelden.

'Bij Sporting zal hij de concurrentie aangaan met Jelle Merckx, nadat de club met Yesten Baert en Jonathan De Bie twee doelmannen zag vertrekken onlangs', besluit de club.