Augustinsson noemt drie spelers van concurrenten waar hij enorm van onder de indruk is: "Ik heb een boon voor Vanaken"

Spelers kunnen clubrivaliteiten wel opzij zetten en bewondering hebben voor concurrenten. Meestal willen ze dat wel niet zeggen, maar Ludwig Augustinsson zit anders in elkaar. De Zweedse linksachter van Anderlecht is een open man.

Augustinsson is niet de tafelspringer bij Anderlecht. En zo heeft hij het ook graag. "Dat heb ik van thuis meegekregen, die mindset. Onmogelijk dat wij ons meer dan een ander gaan voelen. Dat zou ook dom zijn, want waar baseer je je op", zegt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

"Als ik kijk naar Jan Vertonghen, Ivan Rakitic en Ashley Young, die hebben nog wel wat meer bereikt, en als ik dan zie hoe bescheiden ze zijn… dan neem ik daar mijn hoed voor af. Als ze een fout maken zoeken ze de schuld eerst bij zichzelf."

"Dan wijzen ze niet naar een ander. Dat jij mij hier nu een bescheiden vent noemt, dat is exact hoe ik wil dat mensen naar me kijken. Dat vind ik een mooi compliment.”

Ilenikhena? Pure klasse op die leeftijd

Als hem dan gevraagd wordt wie hij goed vindt in de Belgische competitie geeft hij dan ook een eerlijk antwoord. “De techniek en vista van Bilal El Khannouss vind ik indrukwekkend op die leeftijd. Die gaat snel op het hoogste niveau spelen."

"Ik heb ook een boon voor de slimme Hans Vanaken, die heb ik nog maar weinig slechte passes zien geven. Heel effectief ook, zonder franjes. Om af te ronden: qua potentieel misschien ook nog George van Antwerp vermelden. Toen ik ermee in duel ging voelde dat niet aan alsof je met een 17-jarige te maken had. Pure klasse op die leeftijd.”