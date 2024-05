Ex-Standard-speler over zijn periode bij de Luikenaars: "Mijn ziekte wierp alles overhoop"

Daouda Peeters zit in het sukkelstraatje. De speler die in het seizoen 2021-2022 door Juventus aan Standard werd uitgeleend schreef nu zijn frustraties van zich af. De middenvelder kreeg de diagnose van een ernstige ziekte, het syndroom van Guillain-Barré.

In augustus 2021 werd Daouda Peeters door Juventus uitgeleend aan Standard Luik met een aankoopoptie. Na verschillende wedstrijden onder leiding van Mbaye Leye nam Peeters' carrière een trieste en onverwachte wending.

De middenvelder wordt namelijk gediagnosticeerd met het syndroom van Guillain-Barré, een auto-immuunziekte die het zenuwstelsel aanvalt en zelfs verlamming kan veroorzaken.

Daouda Peeters spreekt over zijn tijd bij Standard

Zijn avontuur bij Standard werd abrupt onderbroken. Hij keerde terug naar Italië voor behandeling en hervattepas in mei 2023. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan de Serie B-club Südtirol. Hij heeft zijn vorm teruggevonden en speelde 19 matchen.

In de kolommen van Sudinfo heeft hij gesproken over zijn tijd bij Standard. "Ik was echt blij om bij Standard aan te komen en de kans te krijgen om het shirt van een grote club te dragen, want Standard is er één", legt hij uit.

Hij onthult dat hij niet zou hebben geweigerd om langer bij de Luikenaars te blijven. "In eerste instantie was het zelfs de bedoeling dat ik langer in Luik zou blijven dan mijn uitleenperiode van een jaar. We hadden erover gesproken en in mijn hoofd leek het een goed idee voor mijn verdere carrière. Maar mijn ziekte gooide alles overhoop."

"Daarna was het logisch dat ze niet verder zouden gaan dan deze uitleenperiode. Wat ik het liefst onthoud, is dat Standard me enorm heeft gesteund en heeft bewezen dat het een familieclub is, wat destijds essentieel was."