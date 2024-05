Vandenbempt heeft enorm lovende woorden voor Charles De Ketelaere

Vanavond is er de Europa League-finale en daar zal ook een Belg in te zien zijn natuurlijk. Charles De Ketelaere moet met Atalanta proberen het onklopbaar gewaande Bayer Leverkusen te kloppen. Peter Vandenbempt kijkt er enorm naar uit.

De Europa League-finale wordt volgens de analist van Sporza een droomfinale tussen twee ploegen die altijd zelf het initiatief willen nemen. Vandenbempt hoopt wel dat De Ketelaere straks in de basis staat, want dat is nog niet zeker.

"Als ik de Italiaanse kranten lees, ligt hij in balans met Lookman. De Ketelaere heeft een licht voordeel, vooral omdat hij een goede klik heeft met Scamacca", zegt hij bij Sporza.

De Ketelaere draait een enorm goed seizoen, maar in de bekerfinale liet hij een enorme kans liggen. "Dat is misschien ook de reden waarom hij net iets minder was in de bekerfinale, waarin Atalanta het in de eerste helft erg moeilijk had tegen Juventus."

"Na de vroege tegengoal - het slechtste wat je kan overkomen - hebben ze achter de feiten aangelopen. De Ketelaere verprutste een mooie schietkans en moest dan naar de kant om meer power en knokkers in de ploeg te krijgen."

Maar deze CDK doet weer denken aan zijn beste periode bij Club Brugge. "Ondanks die matige helft heeft De Ketelaere wel gewoon het vertrouwen om het goed te doen", gelooft Vandenbempt. "Zo was hij al meteen beslissend tegen Lecce."

"Ik kijk uit naar zijn wedstrijd, die kan toch zijn revival nog eens onderstrepen. De Ketelaere heeft zichzelf in alle mogelijke opzichten teruggevonden bij Atalanta."