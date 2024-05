Dit zijn de verrassende(?) clubs met de meeste continuïteit in de Jupiler Pro League

Elke week komt het Europees onderzoeksbureau CIES met een pittig rapport over een statistiek uit het voetbal naar buiten. Deze week hebben ze eens gekeken naar de continuïteitsmogelijkheden bij de clubs. En dat levert misschien toch wel wat opvallende resultaten op.

Een goede planning kan een sleutel tot succes zijn voor een club. Daarom dat er eens gekeken is naar een 'continuïteitsindex' door het CIES (International Centre for Sports Studies). De vraag daarbij is om te kijken hoe stabiel een kern is, afgewogen tegenover andere clubs.

Met een stabiele kern die nog een aantal jaren doorkan is de kans op verderbouwen en betere resultaten volgens het onderzoeksbureau hoger. Het gaat dan over al dan niet aflopende contracten, langlopende contracten en de leeftijdspyramide van een club.

Continuïteit als sleutel tot succes

Op die manier kunnen ze kijken welke teams er binnen enkele jaren nog steeds goed voor zullen staan, al kan je natuurlijk nooit transfers voorspellen - al kan een club bij langdurige contracten wel altijd (flink) cashen.

© photonews

Als we het internationaal bekijken dan zijn het Arsenal, Aston Villa, Borussia Mönchengladbach, Manchester City en New York City FC die de dienst uitmaken in de top-5. Maar er staat ook een Belgisch team in de top-10.

Dat is Union SG. Zij staan daarmee tussen Brentford en Leverkusen, toch ook allerminst kleine ploegen net buiten de top-5 op de continuïteitsindex van het CIES. Als we in België wat verder kijken, dan staan Cercle Brugge en KRC Genk mee op het podium.

Union maakt indruk met continuïteit

Er is gekeken door het CIES naar de spelers die de voorbije drie seizoenen speelden voor het team. Hoe meer spelers je moet gebruiken, hoe minder je met dezelfde spelers kan spelen doorheen de jaren is het idee.

Daarnaast werd gekeken naar spelers van 31 jaar of ouder - belangrijk voor de leeftijdspyramide is dat je spelers nog een aantal jaren kan gebruiken. Verder werd ook gekeken naar mensen die nog tot minstens in 2026 een contract hebben.

De drie zaken werden samen uitgedrukt in een cijfer op 100. Union SG komt er met 87,6 heel goed uit, net als Cercle Brugge (85,9) en Genk (83,9). Ook Westerlo (80) en Club Brugge (79,9) kunnen nog mooie cijfers voorleggen.

Onderaan het klassement zijn het RWDM en KAS Eupen die het veel minder doen en dus misschien niet eens zo toevallig ook degraderen uit de Jupiler Pro League. Ook RSC Anderlecht doet het met een score onder de 70 verrassend slecht.