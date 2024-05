'Trainer uit de Jupiler Pro League in beeld om Arne Slot op te volgen bij Feyenoord'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arne Slot wordt de opvolger van Jurgen Klopp bij Liverpool. Het is uitkijken wie Slot zal vervangen bij Feyenoord.

Een job waartegen je geen neen kan zeggen. Dat zei Arne Slot nadat duidelijk werd dat hij gevraagd werd om Jurgen Klopp op te volgen bij Liverpool. Ondertussen is de deal ook helemaal officieel en zal Slot volgend jaar in de Premier League te zien zijn.

Feyenoord is al eventjes op zoek naar een opvolger voor Slot. Er werden al heel wat namen genoemd, met vooral Nuri Sahin en Dick Schreuder in beeld. Maar volgens Voetbal International mag je ook een trainer uit de Jupiler Pro League onder de kandidaten rekenen.

Volgens het Nederlandse medium zou Thorsten Fink van STVV in beeld zijn. De 56-jarige Duitser maakte het voorbije seizoen de nodige indruk bij de Kanaries. Dat leidt tot heel wat interesse in Fink, zowel in België als daarbuiten.

KRC Genk

Eerder was al te horen dat Fink ook stevig in beeld zou zijn bij KRC Genk, maar niet de voorkeur zou wegdragen van Head of Football Dimitri De Condé die een eigen kandidaat naar voren heeft geschoven.

De interesse in Fink groeit duidelijk en de kans dat hij volgend seizoen nog bij STVV aan de slag is lijkt met de dag kleiner te worden.