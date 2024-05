Waarom het verlies van de titel héél véél belang heeft in het hoofd van Vertonghen en dat is géén slecht nieuws voor Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Heeft Jan Vertonghen zijn laatste wedstrijd voor RSC Anderlecht gespeeld? De Belgische recordinternational zal ook de slotwedstrijd op De Bosuil niet halen. En achter zijn toekomst als voetballer staat nog steeds een héél groot vraagteken. Al lijkt het steeds meer een positief verhaal te worden.

Jan Vertonghen viel op het veld van Union SG uit met een spierblessure. RSC Anderlecht hoopte SuperJan klaar te stomen voor de slotwedstrijd bij Antwerp FC, maar dat lijkt ijdele hoop. Bovendien wil de Belgische recordinternational het komende EK niet op het spel zetten.

Laat het namelijk duidelijk zijn: de trip met de Rode Duivels naar Duitsland komt niét in het gedrang. Bovendien zou het EK eveneens het laatste wapenfeit van Vertonghen op een voetbalveld kunnen worden. Als actieve voetballer dan toch. Al lijkt hij zelf steeds meer naar een extra seizoen te neigen.

Maar hoe moeten we de nederlaag van afgelopen zondag tegen Club Brugge interpreteren? Mathematisch kan Anderlecht komend weekend de titel nog pakken, maar wij gaan alvast geen eurocent inzetten op die apotheose. Maar is een tweede of derde plaats net geen stimulans om nog een seizoen door te gaan?

Met een paars-witte titel op zak was de kans héél groot dat Vertonghen na het EK zou stoppen. Maar nu liggen de kaarten anders. Een gesprek met Jesper Fredberg - Anderlecht zal het team deze zomer verder uitbouwen - én een eventueel Champions League-avontuur kunnen Vertonghen verleiden om door te gaan.

Speelt Jan Vertonghen volgend seizoen nog bij RSC Anderlecht?

Dan moet Anderlecht zondag winnen op De Bosuil - geloof ons vrij dat dat een lastige klus wordt na de ontgoocheling van afgelopen weekend - én hopen dat Club Brugge en/of Union SG steken laten vallen. Zo'n ticketje voor Het Kampioenenbal kan een héél groot verschil maken. Voor de paars-witte bankrekening én voor Vertonghen. Al krijgt laatstgenoemde volgend seizoen een nieuwe kans om met een titel afscheid te nemen...