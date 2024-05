Helemaal rond: Club Brugge-icoon Timmy Simons wordt de nieuwe trainer van Westerlo, opvolger bij Dender in de pijplijn

Volg Westerlo nu via WhatsApp!

KVC Westerlo heeft een nieuwe trainer. Het zal ook niemand verrassen dat het Timmy Simons wordt. De 47-jarige trainer en icoon van Club Brugge dwong met Dender de promotie naar 1A af, maar gaat nu de komende twee jaar aan de slag in de Kempen.

Simons komt dus terug naar de Jupiler Pro Leauge. Bij Westerlo waren ze onder de indruk van wat hij bewerkstelligde met een beperkte kern als die van Dender en hij werd meteen dé hoofdkandidaat om de nieuwe trainer te worden.

Na het ontslag van Rik De Mil, die het gelag betaalde voor de salonremise tegen Genk, nam Bart Goor over bij de Kemphanen. De club ging niet over één nacht ijs voor de aanstelling van een nieuwe coach en blijft bij zijn filosofie om jonge Belgische trainers een kans te geven.

Westerlo wordt de derde club waar Simons als hoofdtrainer aan de slag gaat. 2,5 jaar geleden maakte hij de overstap van assistent naar hoofdtrainer bij Zulte Waregem, maar aan het einde van het seizoen moest hij daar vertrekken.

Sinds februari vorig jaar werkte Simons bij Dender, waar hij onverwacht promotie naar de hoogste klasse realiseerde. Een kunststukje. Bij Westerlo zal hij alvast meer middelen ter beschikking krijgen, want bij Dender is dat allemaal nog koffiedik kijken.

Bij de promovendus is Vincent Euvrard in beeld om over te nemen. Die werd voor de eerste match dit seizoen ontslagen bij RWDM. Euvrard zat dit seizoen bij Zulte Waregem, met wie hij de promotie niet kon afdwingen.