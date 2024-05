Nieuws dat RWDM-fans niet graag zullen horen over hun 'verdwenen' eigenaar: "Textor vindt degradatie geen groot probleem"

John Textor had grootse en wilde plannen met RWDM na de promotie van vorig seizoen. "We're gonna kick the ass of Anderlecht", was één van zijn uitspraken. Een jaar later staat de club op de rand van de degradatie en is de voorzitter/eigenaar in geen velden of wegen te bespeuren.

Als RWDM vandaag verliest of Kortrijk wint is de degradatie een feit. Bijzonder zwaar voor de supporters die hun Amerikaanse eigenaar geloofden. Die ging met de grove borstel door de club en ontsloeg voorzitter Thierry Dailly en trainer Vincent Euvrard. Claudio Caçapa mocht maandenlang aanmodderen en Yannick Ferrera nam over toen het kalf al ver verdronken was. Na Nieuwjaar ging het helemaal bergaf en Textor was nergens meer te bespeuren. Hij had belangrijkere zaken te regelen. Zijn Franse club Lyon verkeerde immers in zwaar weer. En het Braziliaanse Botafogo zag de titel nog uit hun handen glippen. Het lijkt erop dat hij die clubs belangrijker vindt. Lucratiever ook. RWDM gebruikt hij als 'feeder team'. Hij plaatst er jonge talenten om dan met een meerwaarde door te verkopen. Al zal hij dat nooit zo verwoorden. Een degradatie zou hij volgens intimi zelfs niet meer als een ramp bekijken. "Ondertussen is Textor gefrustreerd geraakt. Door het team, de vorige eigenaar, en de competitie: de bureaucratie, de boze fans. Van die Europese voetbalzaken die Amerikanen niet begrijpen. Ik denk nu dat hij degradatie geen groot probleem vindt", klinkt het bij Bruzz. In ieder geval was het duidelijk dat er een rampzalige transferpolitiek gevoerd is. De vele huurlingen waren niet betrokken bij de club. Als het vandaag nog goed afloopt, zal het toch helemaal anders moeten.





