Clubicoon stelt zich vragen bij plannen van Lommel-eigenaar City Football Group bij promotie

Lommel SK kan zich morgen verzekeren van een barragematch met de nummer twee uit de Relegation Play-offs als ze winnen van Deinze. Het is lang geleden dat de Limburgers nog zo dicht bij een promotie stonden. Maar wat als het er effectief van komt?

Mirek Waligora, voormalig aanvaller en clubicoon van Lommel, heeft het niet zo met de nieuwe eigenaars. Hij denkt wel dat ze van Lommel een waardige eersteklasser kunnen maken, maar...

“Financieel mag dat geen enkel probleem zijn. En ook het stadion en de accommodatie zijn eerste klasse waardig. Ik stel me eerder de vraag of eersteklassevoetbal wel past binnen het grotere plaatje van de City Football Group", zegt hij in HBvL.

Philip Haagdoren, een ander icoon van de club, heeft een paar voorwaarden. “Veel zal afhangen van hun voetbalfilosofie. Blijven ze ook in eerste klasse vol de kaart trekken van de jonge talenten en het aanvallende voetbal? Dan vrees ik toch dat ze daarmee snel in de problemen gaan komen in de Jupiler Pro League.”

Al denkt Waligora dat ze lessen geleerd hebben. “Op dat vlak hebben ze dit seizoen wel stappen gezet. De voorbije jaren zag ik gasten die fantastisch konden voetballen, maar als team was het vaak te chaotisch."

"Met spelers als Dries Wouters en Lucas Schoofs hebben ze nu toch wat meer ervaring en tactische discipline in hun ploeg gepompt. Dat is voor mij het grote verschil met de vorige jaren. Het enige wat ze nu nog missen is een scorende spits.”