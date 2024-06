Weeral miserie! Nieuwe competitieformat moet dan mogelijk toch op de schop, Algemene Vergadering uitgesteld

Vorige week werd het nieuwe formatvoorstel voor de komende seizoenen uitgewerkt. Daarover zou morgen normaal gezien gestemd worden in de Algemene Vergadering van de Pro League. Maar die is nu uitgesteld.

Waarom? Officieel is er nog niets over gecommuniceerd, maar we horen dat er dan toch geen tweederde meerderheid voor het plan zou te vinden zijn. Dat was eerst wel het geval, maar achter de schermen werd er nog gelobbyd.

Daarom besliste men om de Algemene Vergadering uit te stellen. Het nieuwe voorstel omvat een afschaffing van de play-offs, beperktere Champions' Play-offs en een knock out-systeem voor de Europe Play-offs.

Ook zou er maar één rechtstreekse daler en stijger meer zijn. Het nieuwe format zou vanaf het seizoen 2025-2026 in werking moeten treden. Maar mogelijk moeten er nog toegevingen gedaan worden.

Er wordt de volgende dagen bekeken welke formats nog mogelijk zijn, maar de tijd begint wel te dringen. Binnenkort moet er een nieuwe tender uitgeschreven worden voor de geïnteresseerden in het tv-contract.

Tegen het einde van de maand moet er gestemd worden en moet het goedgekeurd worden door de Hoge Raad. Enkel dan kan het format werkelijk in voege gaan tegen het seizoen 2025-2026.