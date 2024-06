Verbazingwekkend: één van de spelers van Montenegro... had de kleuren van België kunnen dragen

De Montenegrijnse selectie is niet de bekendste in onze streken. Toch zijn er enkele namen die de aandacht trekken, waarbij een zekere Matija Sarkic.

De selectie van Montenegro heeft enkele connecties met het Belgische voetbal. Zo heeft de bondscoach, Robert Prosinecki, een ware legende van het Joegoslavische voetbal (138 wedstrijden voor Rode Ster Belgrado) later in zijn carrière ook de kleuren van Standard Luik gedragen, in 2000-2001.

Onder de spelers die woensdag zullen starten tegen de Rode Duivels, vinden we ook een voormalige Jupiler Pro League-speler. Adam Marusic (31 jaar), die sinds 2017 bij Lazio Roma speelt en daar 277 wedstrijden heeft gespeeld, speelde inderdaad bij KV Kortrijk van 2014 tot 2016, en vervolgens een seizoen bij het recentelijk failliete KV Oostende.

Matija Sarkic, de "Belg" van de Montenegrijnse selectie

Maar de meest onverwachte band tussen België en Montenegro komt van een van de doelmannen die door Prosinecki is opgenomen: Matija Sarkic (26 jaar). Zijn naam komt u misschien bekend voor.

De broers Sarkic zijn geboren in Engeland, maar volgden op 7-jarige leeftijd hun vader Bojan Sarkic, diplomaat, naar Brussel. Daar zullen Olivier en Matija zich bij Neerpede voegen. Matija Sarkic, doelman, blijft daar tot zijn 18e. Tijdens hun periode bij Anderlecht zouden de twee jonge Montenegrijnen in theorie het recht hebben gekregen om de Belgische jeugdteams te vertegenwoordigen.

In 2013 echter, kozen ze voor Montenegro in het nationale U17-team. Matija Sarkic verliet Anderlecht in 2015 en keerde terug naar Engeland, naar Aston Villa. Na verschillende uitleenbeurten en weinig speeltijd, speelde hij op uitleenbasis in Schotland in 2019-2020, bij Livingston.

Matija bij Millwall, Olivier in Montenegro

In dat jaar bereikte Matija Sarkic de top: hij werd op 19 november 2019 international voor Montenegro, tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wit-Rusland. Sindsdien heeft hij 8 interlands gespeeld. Na meerdere seizoenen op de bank bij Wolverhampton in de Premier League en verschillende uitleenbeurten in de Championship, tekende Sarkic afgelopen zomer bij Millwall en had een uitstekend seizoen.

Zijn broer kende een meer bewogen carrière: tot 2023 had hij slechts 8 doelpunten gescoord op professioneel niveau, terwijl hij toch een spits is. Maar in februari 2023 keerde Olivier Sarkic terug naar zijn thuisland, met succes: dit seizoen scoorde hij 11 keer en gaf hij 11 assists in 33 wedstrijden, wat heeft bijgedragen aan de titel van FK Decic. Olivier hoopt zeker ooit Matija weer in het nationale team te zien.

Zal Robert Prosinecki Matija Sarkic, de "Belgische" geadopteerde, de eer geven om woensdag te starten tegen het land waar hij is opgegroeid? Het is niet onmogelijk: in maart speelde Mijatovic, de nummer 1, de ene wedstrijd en Sarkic de andere. Het zou een mooie knipoog van het lot zijn.