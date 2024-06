Eden Hazard over de kritiek die hij kreeg bij Real Madrid, zelfs van zijn kinderen: "Op het einde deed het me lachen"

Het EK staat voor de deur en Eden Hazard is er niet meer bij. De man die ons zoveel jaren vreugde en voetbalplezier schonk hing een tijd geleden al de schoenen aan de haak. Intussen woont hij nog steeds in Madrid, waar hij redelijk unaniem door het leven kan gaan.

Je zou zeggen dat hij in Madrid constant zou aangesproken worden, maar dat valt heel goed mee. "Laten we zeggen dat, omdat ik hier niet veel heb gespeeld, de mensen me een beetje met rust laten", zegt hij bij Sudpresse.

"Ik zou ongetwijfeld vaker gestoord worden in België. Eigenlijk was alles berekend: ik deed expres mijn best niet hier om met rust gelaten te worden. Je moest verder kijken…"

Typisch Eden, maar hij kreeg ook veel kritiek. "Eerlijk gezegd, kritiek doet me helemaal niets! Het doet meer pijn aan de mensen om je heen. Wanneer je een beetje bekend bent, weet je dat je bekritiseerd gaat worden."

"Mensen hebben het recht om te denken wat ze willen. Ik speelde geen voetbal om iedereen tevreden te stellen. Ik wist dat ik op bepaalde punten bekritiseerd zou worden. Zelfs als ik nu praat, weet ik dat ik bekritiseerd zal worden om wat ik zeg. Maar dat weerhoudt me er niet van om te zeggen wat ik denk."

Zelfs zijn kinderen waren soms heel kritisch. Dat raakte hem nog het meest. "In het begin misschien. Maar op het einde deed het me vooral lachen. Als ze me vertelden dat ik niet goed had gespeeld, zei ik tegen hen: "Ja, je hebt gelijk. Jij ook, als je voetbalt, ben je soms slecht..."