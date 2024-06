Nicky Hayen reageert met dankwoord aan fans na nieuw contract: "Dit had ik niet durven geloven"

Het nieuws viel gisterenavond in de mailbox: Nicky Hayen blijft trainer van Club Brugge volgend seizoen. Een verrassing mag dat niet genoemd worden, want blauw-zwart had weinig andere keuze nadat hij de titel pakte met positief voetbal. Hayen zelf reageerde toch nog opgelucht.

Hayen kreeg een contract voor onbepaalde duur. "Dit is toch een kleine opluchting", reageert hij bij Sporza. "Ik ben de Club hier zeer dankbaar voor", zei hij, nadat er toch nog meer dan een week gediscussieerd werd.

"De communicatie van de club was steeds duidelijk: na de play-offs zouden we spreken met elkaar. En dat hebben we ook - in een zeer gemoedelijke en constructieve sfeer - gedaan."

"We wilden de dynamiek tijdens de spannende eindfase van de competitie ook niet veranderen. We hebben de focus op het voetbal gehouden, om het daarna over de toekomst te hebben."

Hayen zijn verhaal leest intussen als een sprookje. Van beloftentrainer naar kampioenenmaker. "Ook ik had dit niet verwacht toen ik overnam", vertelt Hayen. "We hadden gewoon het simpele doel gesteld: nog zo veel mogelijk matchen winnen in de competitie en Europa. Ik was helemaal niet bezig met mijn voortzetting na dit seizoen."

De verwachtingen liggen nu hoog, maar daar schrikt hij niet voor terug. Na de titel heeft hij alvast de steun van de fans en dat werd nog maar eens duidelijk na de aankondiging van zijn contract. "Dat doet me heel veel deugd."

"Als je me maanden geleden had verteld dat ze me zo zouden steunen, had ik het niet durven geloven. Je voelde het ook al tijdens de play-offs: de sfeer van de oude dagen was terug in Jan Breydel. Het was een titel van iedereen."