Bondscoach Tedesco komt met heel zorgwekkende verklaring over geblesseerde Duivels

Het is leven tussen hoop en vrees voor bondscoach Domenico Tedesco. Hij zit nog met vier geblesseerde spelers en die zullen niet allemaal fit zijn voor de start van het toernooi.

Het heeft er alle schijn van dat Aster Vranckx wel snel fit zal zijn, maar voor de andere drie blijft het afwachten. Dan hebben we het over Youri Tielemans, Jan Vertonghen en Arthur Theate. De kans is dus groot dat er nog een vervanger meegaat.

"De geblesseerden zetten stappen, sommigen zelfs sneller dan anderen. We zijn blij over hun evolutie en we hebben er vertrouwen in dat we met een volledig fitte kern naar het EK kunnen", klonk het eerst nog.

Natuurlijk moeten we dat herbekijken als ze zelfs de finale misschien niet kunnen spelen

Maar naar gelang de persconferentie vorderde, zette Tedesco toch vraagtekens bij hun beschikbaarheid. "We denken ook na over wat we moeten doen met spelers die nog niet topfit zijn op 7 juni."

"Op sommige spelers zullen we zeker wachten, als ze pas de tweede groepsmatch kunnen spelen. Dat geldt voor Vertonghen, Tielemans en Theate. Natuurlijk moeten we dat herbekijken als ze zelfs de finale misschien niet kunnen spelen."

De liesproblemen van Vertonghen en Tielemans zijn zorgwekkend, maar het is vooral Theate waar zorgen over zijn. Hij kan nog steeds niet pijnvrij trainen.