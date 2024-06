Transfernieuws en Transfergeruchten 04/06: Van de Perre

Union ging shoppen bij... Genk en kwam terug met heel talentvolle middenvelder

Union SG is al aan het werk om hun kern voor volgend seizoen samen te stellen. Via hun datascouting kwamen ze uit bij een speler van Jong Genk. De talentvolle Kamiel Van de Perre komt de rangen in het Dudenpark versterken. (Lees meer)