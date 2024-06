'Bijna zeker dat KRC Genk naast Thorsten Fink ook nog dit talent wegkaapt bij STVV'

KRC Genk heeft niet het beste seizoen achter de rug. De club zal met een nieuwe coach, maar waarschijnlijk ook met een aantal nieuwe spelers beginnen aan de competitie deze zomer.

Racing Genk kan niet spreken van een geslaagd seizoen na alle tegenslagen. Geen goed Europees avontuur, tegen KV Oostende uitgeschakeld worden in de beker en op het laatste moment nog Europees voetbal mislopen.

Coach Wouter Vrancken verliet de club in het midden van de play-offs. Ondertussen is het geen geheim meer dat STVV-coach Thorsten Fink binnenkort wordt voorgesteld bij Genk.

Ook is geweten dat Fink graag Matte Smets en Jarne Steuckers meeneemt naar Genk. Of de Duitse coach Smets kan overtuigen, is nog even afwachten.

Maar volgens Het Belang van Limburg is het bijna zeker dat Steuckers samen met Fink de overstap maakt. De krant meldt dat de eerste contacten positief zijn verlopen.

Het Duitse Bochum toont echter ook interesse in Steuckers. De marktwaarde van de Truienaar wordt door Transfermarkt geschat op 3,5 miljoen euro.