Geen nieuwe Premier League-club, maar wel... Barcelona voor Rode Duivel?

Er doen immers geruchten de ronde dat Deco, de technisch directeur van Barcelona, zijn oog heeft laten vallen op de middenvelder van de Rode Duivels. Die laat het momenteel wel allemaal aan zijn entourage over.

Onana is aan een opmars bezig die ongezien is. Sinds hij zijn professioneel debuut maakte bij Hamburg ging het razendsnel. Eerst betaalde Lille nog 12,5 miljoen voor hem. Een jaar nadien kwam Everton al aankloppen met 35 miljoen.

Intussen ligt zijn marktwaarde al op 50 miljoen en wil hij zijn goeie seizoenen bij Everton verzilveren met een toptransfer. In Engeland zijn heel wat clubs geïnteresseerd, maar wat als Barcelona effectief komt aankloppen?

Barça wil weer herbouwen onder de Duitser Hansi Flick. Die wil wat meer stevigheid in zijn ploeg en steviger dan Onana komen ze niet.

Sinds hij zijn debuut maakte bij de Rode Duivels is hij ook een onbetwitste titularis geworden. De vorige interlandperiode was hij er niet bij, maar niemand twijfelt eraan dat hij op het EK gewoon in de basis staat. Barcelona heeft wel wat financiële problemen en moet dus eerst verkopen.

🚨 Deco really likes Amadou Onana and Bruno Guimarães, but at the moment, Barcelona would not be able to register either.



(Source: @La_SER) pic.twitter.com/cxTJ40LCZN