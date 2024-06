Union ging shoppen bij... Genk en kwam terug met heel talentvolle middenvelder

Union SG is al aan het werk om hun kern voor volgend seizoen samen te stellen. Via hun datascouting kwamen ze uit bij een speler van Jong Genk. De talentvolle Kamiel Van de Perre komt de rangen in het Dudenpark versterken.

"De 20-jarige Van de Perre komt over van Jong Genk. Daar loopt zijn contract af. Van de Perre speelde de afgelopen twee seizoenen in de Challenger Pro League, goed voor 46 wedstrijden op profniveau", laat Union weten.

Van de Perre speelde 12 keer voor de nationale U18 en was vice-kapitein bij Jong Genk. Hij is een box-to-box middenvelder en speelt sinds 2015 in de jeugdreeksen van Racing Genk. Van de Perre tekent een contract van vier seizoenen in Brussel.

Toch een transfer die voor de volgers van Jong Genk de wenkbrauwen doet fronsen, want hij wordt bestempeld als een rastalent. Waarom Genk hem dan zo makkelijk liet gaan, is niet geweten.

Bij Union wordt hij onmiddellijk aan de A-kern toegevoegd. Wat natuurlijk ook wel meegespeeld zal hebben. Bij Genk zat die kans er nog niet meteen in.