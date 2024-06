🎥 Duidelijk wie de sfeermaker is bij Rode Duivels, al stal hij de trofee van Kevin De Bruyne

Tip voor de fans van de Rode Duivels: volg Amadou Onana op Snapchat. De middenvelder deelt er filmpjes van binnen de Rode Duivels en geeft een inkijk in de sfeer daar.

Onana is terug en zijn filmpjes deed hij ook al voor en tijdens het WK in Qatar. De middenvelder van Everton ligt goed in de groep en zorgt ook voor wat humor. "Iedereen is blij dat ik terug ben", lachte hij.

In zijn video zien we dat er duchtig gegamed wordt tussen Romelu Lukaku en Jérémy Doku. En dat Orel Mangala een goeie tafeltennisser is.

Maar hij is ook niet verlegen om een grapje. Zo nam hij de trofee van 'Beste Belg in het Buitenland' af van Kevin De Bruyne. "Ja, da's de mijne!", riep hij terwijl De Bruyne erbij stond.

Quand Amadou Onana vole le trophée de Kevin De Bruyne. šŸ˜‚šŸ†



