Emotionele Dortmund-coach Edin Terzic kan één ding niet geloven na de verloren finale

Borussia Dortmund verloor afgelopen weekend de Champions League-finale van Real Madrid. De Duitsers bleven met een zuur gevoel achter.

Borussia Dortmund heeft er een mooie run opzitten in de Champions League. De Duitsers versloegen heel wat grote ploegen, maar in de finale bleek Real Madrid te sterk.

Toch begon Dortmund erg goed aan de wedstrijd. Na een paar grote kansen gemist te hebben hadden de troepen van coach Edin Terzic bij de rust eigenlijk op voorsprong moeten staan.

"We hebben een hele mooie finale gezien van de 2 teams", vertelde Terzic na afloop. "We waren hier om de finale te winnen, niet om ze gewoon te spelen."

Een verloren finale is nooit leuk, daar kan Terzic van meespreken. "Het was heel emotioneel binnen de groep. Het was de laatste match van het seizoen en dus gaan er een aantal spelers vertrekken."

Heel wat supporters zakten af naar Londen om voor Dortmund te supporteren, veel meer dan er in het stadion konden. "Het was ongelooflijk dat er 100.000 fans naar hier zijn gekomen met het geloof dat we konden winnen van Real Madrid. Ik kan ze niet genoeg bedanken voor hun steun en hun geloof."