Complexe situatie bij Standard: Rouches hebben geld van transfer nodig, maar... interesse in sleutelspeler is gematigd

Zoals geweten wil Arnaud Bodart, doelman van Standard, deze zomer een transfer. De Rouches zouden het geld ook goed kunnen gebruiken. Maar volgens Sudpresse is het verre van zeker dat Bodart ook zal vertrekken.

Bodart speelde normaal gezien zijn laatste match als doelman van Standard Luik op 23 april 2024 en had toen al besloten om niet langer te blijven bij de club. Hij wil graag een nieuwe uitdaging aangaan en heeft het voornemen om een transfer te maken dit najaar.

Het clubbestuur van Standard Luik had eerder al besloten om Matthieu Epolo als nieuwe doelman aan te nemen, waardoor Bodart geen plaats meer heeft bij de club. Bodart wil een nieuwe uitdaging aangaan.

Er zijn twee clubs die geïnteresseerd zijn in Bodart, een Franse en een Italiaanse ploeg. Het is echter onduidelijk of een van deze clubs bereid is om de transfersom van 4 miljoen euro te betalen voor de doelman.

Bodart's statistieken zijn niet zo goed als die van andere doelmannen, omdat hij nogal vrij veel in een schietkraam stond de laatste jaren. Daarnaast is zijn lengte (1,87 meter) ook een bezwaar voor sommige coaches.

Het lijkt erop dat Bodart's carrière op een kruispunt is aangekomen en dat hij moet kiezen tussen het wachten op een transfer tot januari 2025 of om nu al een overstap te maken.