Club Brugge, Gent, Union, Genk... Dit zijn hun problemen met het formatvoorstel, dreigement Club wordt concreter

Begin er maar eens aan. Vorige week was er nog positivisme nadat het nieuwe formatvoorstel bekend werd. Een week later is het een heel andere wereld, want veel (top)clubs zien er dan toch veel graten in.

Het wordt een wedloop om tegen 20 juni een voorstel te hebben dat door een tweederde meerderheid gedragen wordt. Dat is belangrijk om het tegen het seizoen 2025-2026 te kunnen invoeren. Na die deadline moet de tender uitgeschreven worden voor het nieuwe tv-contract. En er zijn nog veel problemen uit de wereld te helpen. Union, Genk en Cercle willen - ondanks dat er dan meer wedstrijden moeten gespeeld worden - toch vasthouden aan de Champions' Play-offs met zes, terwijl dat er in het voorstel maar vier waren. Gent is dan weer geen fan van het knock-outsysteem in de Europe Play-offs. Allemaal verzuchtingen waar het management van de Pro League nu rekening mee moet houden. Club Brugge dreigt tv-rechten zelf te verkopen En dan is er nog Club Brugge, dat liever alle play-offs de schop wil zien opgaan en gewoon met 18 clubs wil spelen. Als daar geen draagvlak voor is, is een inperking van de kalender een must voor hen. Ze dreigden in het verleden al om hun tv-rechten individueel te verkopen en dat scenario wordt steeds waarschijnlijker. Ze willen deze keer immers niet inbinden. Om ver te geraken in Europa moeten er minder wedstrijden op de kalender. Een tender zonder de wedstrijden van Club Brugge is natuurlijk heel wat minder waard en dat wil de Pro League vermijden. Ze gaven al een statement op hun website, maar veel is daar niet uit af te leiden. Communicatie Pro League "De Raad van Bestuur van de Pro League heeft de Algemene Vergadering van 5 juni verplaatst naar 20 juni. Dat geeft ruimte om, op vraag van een aantal clubs, extra aanpassingen en alternatieven op het vlak van competitieformat te overwegen en uit te werken." De Algemene Vergadering van clubs moet hierover de definitieve beslissing nemen. Een eventuele aanpassing van het format moet ook met een 2/3e meerderheid goedgekeurd worden." "Van zodra de clubs een beslissing hebben genomen over mogelijke aanpassingen aan het competitieformat van 25-26 zal de Pro League hier vanzelfsprekend snel over communiceren."