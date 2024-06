Clublegende verlaat Real Madrid, maar coach Carlo Ancelotti blijft hopen op een verrassing

Carlo Ancelotti won zaterdag met Real Madrid de Champions League-finale. Voor de coach was het al de vijfde keer in zijn trainerscarrière dat hij de trofee in de lucht mocht steken.

Carlo Ancelotti schreef geschiedenis door voor de vijfde keer als coach de Champions League te winnen. Hij verbrak zijn eigen record van vier eindwinsten.

Hij was al coach van Real tussen 2013 en 2015. In 2021 keerde hij terug, wat alweer een succesverhaal werd. "Terugkomen was voor mij een hele groot geschenk", vertelde hij na afloop.

"Ik had nooit gedacht dat we zo succesvol zouden zijn. Werken bij Real Madrid is werken in familie. Niet alleen omdat mijn zoon mijn assistent is, maar ook de manier waarop de club werkt maakt dit mogelijk."

Hij doet het met een mix van jonge talenten en ervaren spelers. Voor een van de oudere spelers was het zijn laatste wedstrijd in clubverband. Toni Kroos kondigde een tijdje geleden aan dat hij na het Europees Kampioenschap een punt zet achter zijn carrière.

"Ik ben hem heel dankbaar", had coach Ancelotti over zijn middenvelder te zeggen. "Hij is gestopt op het hoogste niveau. Hij is een legende. Niet enkel als speler, maar ook in zijn karakter en werkattitude. Hij is nooit één dag afwezig geweest."

Ancelotti laat de deur zelfs open voor een terugkeer. "Ik heb hem gezegd dat als hij zich bedenkt, dat we zeker openstaan voor zijn komst."

Brandon Morren & Manuel Gonzalez