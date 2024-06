Ivan De Witte blikt terug op bijna-bankroet van Gent: "Na die audit bleek dat we geen tien miljoen euro schulden hadden, maar..."

Ivan De Witte is dan wel geen voorzitter meer van KAA Gent. Toch zijn de Oost-Vlamingen de ondernemer voor altijd dankbaar. Zonder hem was er anno 2024 wellicht geen sprake meer van de club.

Ivan De Witte nam in 1999 de voorzittersfakkel over van Jean Van Milders. De Buffalo's keken op dat moment tegen een enorme schuldenberg aan. Het is de verdienste van de (voormalige) voorzitter en Michel Louwagie dat KAA Gent anno 2024 als één van de Belgische topclubs wordt gezien.

"Na mijn aanstelling als voorzitter deden we een volledige doorlichting van de club", legt De Witte uit in Het Laatste Nieuws. "Na die audit bleek dat er geen tien miljoen euro schulden waren. Het waren er 23 miljoen euro. Ik heb me toen afgevraagd waar ik eigenlijk aan begonnen was."

Al bleef De Witte niet bij de pakken zitten. "De stille overtuiging dat we in onze opzet zouden slagen was véél groter dan die twijfels. Gent had toen al enorm veel potentieel. Vandaar heb ik later gezegd dat we eigenlijk de grootste club van Vlaanderen hadden moeten zijn."

Enkele jaren na zijn aanstelling waren De Buffalo's ook effectief schuldenvrij. "Michel en ik werkten met een doordacht financieel beleid. Ook de Stad Gent en VDK Bank hebben ons in die periode enorm gesteund."

Hoe hebben Ivan De Witte en Michel Louwagie KAA Gent gered van het bankroet?

"Louwagie nam de dagelijkse leiding van de club in handen", besluit De Witte. "Onderhandelingen met hem zijn altijd op het scherpst van de snee. Michel en ik zijn een heel complementair duo. We hadden onze discussies, maar kwamen altijd als eenheid naar buiten."