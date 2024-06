ONTHULD: Dit zijn de andere Europese topclubs die concreet waren voor Vincent Kompany

Vincent Kompany is de nieuwe coach van Bayern München. De voormalige Rode Duivel krijgt de kans om zich te bewijzen bij een Europese grootmacht. Al waren er nog enkele héél leuke opties.

Inmiddels is Vincent Kompany ook al officieel aan pers en publiek voorgesteld als de nieuwe coach van Bayern München. The Prince zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2027 bij Der Rekordmeister.

Het moet gezegd: in België én Duitsland fronsten een pak fans en waarnemers de wenkbrauwen bij de keuze van Bayern München. "Maar Bayern was niet de enige topclub die me heeft gevraagd om te komen", was de geheimzinnige repliek van de voormalige Rode Duivel zelf bij zijn voorstelling.

© photonews

Ondertussen weten we ook welke clubs hebben geïnformeerd naar de diensten van Kompany. "Vorige zomer waren Tottenham Hotspur en Chelsea FC al concreet voor Vincent", verklapt Pierre Kompany in La Dernière Heure.

"Vincent koos er toen voor om bij Burnley FC te blijven en samen te promoveren naar de Premier League", gaat de vader van The Prince verder. "Maar ook de voorbije weken kwam Chelsea opnieuw aankloppen. "Ook Brighton & Hove Albion was concreet om hem als coach binnen te halen."

Welke clubs waren concreet voor Vincent Kompany?

Uiteindelijk is het dus Bayern München geworden. "Voor mij is het logisch na zijn prestaties bij Burnley", besluit Pierre Kompany. "Ik kijk verder dan die degradatie, hé. En wanneer een club als Bayern München komt aankloppen twijfel je simpelweg niét."