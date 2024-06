Hallucinant! Eto'o saboteert Marc Brys op ongeziene manier, zelfs spelers zitten in zak en as

Wat Marc Brys meemaakt in Kameroen tart intussen alle verbeelding. De Belgische trainer leek eerst ontslagen door Samuel Eto'o, werd daarna gerehabiliteerd na een tussenkomst van de president van het land zelf en kreeg nu een nieuwe vorm van sabotage te verwerken. Nog hallucinanter...

Tijdens de voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden van Kameroen liet bondsvoorzitter Eto’o uit frustratie alle materialen en spelersuitrustingen uit het hotel verwijderen. Brys, vier dagen voor zijn eerste wedstrijd, kon hierdoor niets meer doen. "In mijn 26-jarige trainerscarrière heb ik nog nooit zoiets meegemaakt," vertelde Brys aan de lokale media.

Ondanks de excuses die Eto'o eerder aanbood, bleef de situatie gespannen. Zondagavond arriveerde de Kameroense staf, inclusief Brys, in het Hilton hotel in Yaoundé voor de voorbereiding op de wedstrijden tegen Kaapverdië en Angola.

Brys hoopte na een periode van conflict eindelijk te kunnen focussen op het sportieve aspect, maar dat was buiten Eto'o gerekend. Bij aankomst in Yaoundé had Eto'o een eigen technische staf opgelegd, die al in het hotel aanwezig was.

Deze staf, niet officieel behorend tot de nationale ploeg, werd door het hotelpersoneel verwijderd omdat er geen reservering op hun naam stond. Brys maakte duidelijk dat hij niet met deze mensen wilde samenwerken.

De situatie escaleerde verder toen Eto’o besloot al het trainingsmateriaal, inclusief ballen en apparatuur uit het hotel te verwijderen. Ook de bus die Brys en zijn team naar het trainingsveld zou brengen, was plots verdwenen nadat Eto'o de reservering had geannuleerd.

Leden van zijn staf trokken daarop naar het winkelcentrum om het hoogstnodige te kopen zodat ze toch konden trainen. Intussen zijn ook de spelers het meer dan beu. Oyongo Bitolo op Instagram: "Is deze oorlog echt nodig? Zorg ervoor dat we goed kunnen presteren tegen Kaapverdië en Angola. Iedereen moet zijn ego aan de kant schuiven."