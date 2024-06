"Hij weet ons een tik te geven als het nodig is": Jérémy Doku bevestigt wie de echte leider is van de Rode Duivels

Het samenspel tussen Jérémy Doku en Romelu Lukaku zou schade kunnen aanrichten tijdens het EK. De twee mannen waarderen en respecteren elkaar.

Een actie van Jérémy Doku om Romelu Lukaku op een presenteerblaadje te bedienen: alle Rode Duivels-supporters zullen met beide handen tekenen om dit soort beelden tot een goed einde te zien komen op het EK. Vooral omdat de band tussen de twee mannen uitstekend is.

"Jan Vertonghen of Thomas Meunier zijn ook erg belangrijk voor de groep, maar het klopt dat Romelu dichter bij mij staat. Er is een sterke band, zelfs buiten het voetbal. Als ik advies nodig heb, zal hij me dat geven, we spelen veel videogames," vertelde Doku aan RTL.

Lukaku, natuurlijke leider van de kern

Hij vervolgt: "Op het veld zoeken we elkaar op, omdat we weten wat de ander wil. Ik speel graag met hem omdat zijn speelstijl goed bij die van mij past. Soms zullen we ruzie maken omdat we het niet eens zijn, maar dat is wat onze band anders maakt. We houden veel van elkaar."

Aan dit soort gedrag herken je ook een leider: "Romelu is erg aanwezig voor en tijdens de wedstrijden, hij praat veel omdat hij ervaring heeft. Maar het is niet zomaar praten om te praten, hij wil ons helpen. Hij weet ons een tik te geven als dat nodig is."

Als Jérémy Doku en Romelu Lukaku zich goed voelen op het EK, zouden de Rode Duivels bijzonder gevaarlijk kunnen zijn. Vooral met een zekere Kevin De Bruyne achter hen.