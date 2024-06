Rode Duivel heeft opvallend doel in Duitsland: "Dat heeft met mijn verleden te maken"

Volg België nu via WhatsApp!

De Belgische achterlijn is in aanloop naar het EK niet van kritiek gespaard gebleven. Domenico Tedesco deed er nog een schepje bovenop door Axel Witsel op te roepen. Er zijn grote vragen bij onze verdediging, maar die wil Wout Faes wegspelen.

Faes wil zich bewijzen aan het Belgische publiek op het EK. "Ja, dat gevoel heb ik echt enorm. Dat heeft ook met mijn verleden te maken", zegt hij in HLN. "Ik heb bij KV Oostende gespeeld. Wij stonden niet hoog in het klassement en speelden geen attractief voetbal, maar voor mij was dat een levensbelangrijke leerschool."

"Mensen die mij écht gevolgd hebben, weten welke stappen ik gezet heb in mijn carrière. Voor de buitenwereld was het niet sexy genoeg. Van Anderlecht ben ik naar Heerenveen en Excelsior gegaan en dan naar KVO, die stappen spreken niet aan."

"Hetzelfde met de overgang naar Reims. Ik stond daar wel naast Axel Disasi, intussen van Chelsea en 40 miljoen waard. Elke stap in mijn carrière was weloverwogen en de ideale manier om mezelf te profileren. Daar pluk ik nu de vruchten van."

Faes is geen tafelspringer en profileert zich niet echt en dat doet de perceptie rond zijn persoon ook geen deugd. De kritiek als motivatie gebruiken, doet hij echter niet.

"Neen, dat zou ik ook hypocriet vinden. Na mijn eerste weken bij Leicester kreeg ik ook niets dan lovende kritieken, maar ook daar weiger ik in mee te gaan. Ik laat mij niet gek maken. Niet als het slecht gaat, maar ook niet als het goed gaat."