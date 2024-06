KV Oostende wil doorstart, maar niet als stamnummer 31... Er blijft dus maar één oplossing over: "Gesprekken zijn gaande"

Volg KV Oostende nu via WhatsApp!

KV Oostende wil nog steeds een doorstart maken en een voetbalploeg in Oostende installeren. Daarvoor worden er intussen gesprekken gevoerd over een fusie met ploegen uit de buurt.

"Er wordt ook nog steeds gezocht naar een oplossing voor het eerste elftal. Na veel juridisch onderzoek kunnen we alvast zeggen dat een doorstart in eerste provinciale onder de naam KV Oostende en met het stamnummer 31 niet meer mogelijk is", klinkt het bij KVO.

"Dit omdat in dit scenario enerzijds de bondsschulden van € 282.000 moeten worden betaald vóór midden juni, maar ook omdat er toekomstige juridische procedures kunnen worden gelinkt aan het stamnummer 31."

"Dit betekent dat er een reëel risico bestaat dat er later nog honderdduizenden euro’s moeten worden betaald. Een té groot risico dus om voor behoud van het stamnummer te gaan."

Als er een doorstart wil komen hoger dan vierde provinciale, zal dat dus met een fusie moeten gebeuren. "Dat kan enkel via een samensmelting met een andere club in de omtrek van 30 kilometer. In samenspraak met het Kabinet van de Burgemeester zijn er zijn al gesprekken geweest met verschillende clubs en dat tempo wordt nog verder opgevoerd."

"Er zal een afvaardiging van de supporters betrokken worden in dit proces eens de gesprekken concreter worden. De tijd is de grootste vijand, maar er wordt alles aan gedaan om naar komend seizoen toe een nieuw, financieel gezond en ambitieus project te kunnen voorstellen."

Dit zijn een aantal clubs die in een straal van dertig kilometer rond Oostende liggen...