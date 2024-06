De Bruyne praat ineens openhartig over transfer naar Saoedi-Arabië: "Dat heb ik in 15 jaar niet kunnen verdienen"

Volg België nu via WhatsApp!

Morgenavond, na de match tegen Montenegro, zendt VTM een dubbelinterview Kevin De Bruyne-Romelu Lukaku uit. Daarin spreekt Kevin De Bruyne openhartig over een mogelijke transfer naar Saoedi-Arabië.

De Bruyne sluit het allesbehalve uit, zei hij aan Aster Nzeyimana. “Voor Michèle is een exotisch avontuur oké. Het zijn ook gesprekken die we steeds meer voeren als familie", klinkt het verrassend bij de kapitein van de Rode Duivels.

“Ik heb nog één jaar contract, dus moet ik stilstaan bij wat er kan gebeuren. Mijn oudste (Mason Milian, red.) is intussen acht jaar en kent niks anders dan Engeland. Hij vraagt ook hoelang ik nog bij City zal spelen. Eens het moment komt, zullen we er op een bepaalde manier mee moeten omgaan."

In Saoedi-Arabië zou hij een astronomisch bedrag kunnen verdienen, zeker met zijn status. “Op mijn leeftijd moet je voor alles openstaan. Je praat over ongelooflijke bedragen in wat misschien het einde van mijn carrière zal zijn. Soms moet je daar bij stilstaan.”

“Als ik daar twee jaar ga spelen, zal ik een ongelooflijk bedrag kunnen verdienen. Daarvoor heb ik 15 jaar moeten voetballen. Misschien kom ik zelfs nog niet aan dat bedrag”, klonk het nog. “Dan moet je toch eens stilstaan bij wat dat daarna kan betekenen. Maar op dit moment heb ik daar nog niet hoeven over na te denken."

Misschien kunnen ze dan wel beiden vertrekken, de boezemvrienden De Bruyne en Lukaku. Want Big Rom heeft al eens een aanbieding gekregen en de interesse zal er nog steeds zijn.