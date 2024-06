Heel ontspannen Kevin De Bruyne geeft zijn mening over Doku, Witsel en... Courtois

Goed nieuws! Kevin De Bruyne is naar eigen zeggen "topfit": "Ik denk niet dat het al veel gebeurd is in mijn carrière dat ik 12 matchen op rij speelde", zei hij op zijn eerste persconferentie na een jaar afwezigheid. Meteen mocht hij ook zijn mening geven over enkele hete hangijzers.

Uiteraard werd hem 'de zaak Courtois' voorgelegd en hoe hij de situatie ziet evolueren. "Het liefst heb je natuurlijk alle beste spelers ter beschikking, maar ik kan weinig zeggen over de situatie", aldus KDB.

"Ik weet er ook weinig over. Willen de twee partijen het oplossen, is het goed. Maar dat is aan hen... In afwezigheid van Thibaut moeten we het vertrouwen geven aan de drie keepers die er wel zijn."

Ook de terugkeer van Axel Witsel kwam ter sprake. "De bondscoach had me gebeld toen hij erover dacht om Axel terug te halen en vroeg mijn mening. Voor mij was dat oké, ik ben blij dat hij hier is."

"Dat hij op z'n 35ste paraat staat om de ploeg te helpen, zegt veel over zijn mentaliteit en de klasse die hij heeft. Hij heeft twee sterke jaren gespeeld bij Atlético en hij verdient het dus om bij de selectie te zijn."

En dan was er nog een vraag over zijn ploegmaat bij Manchester City, Jérémy Doku. Van hem wordt verwacht dat hij één van de revelaties wordt op het EK. "Ik denk dat Doku een pak beter is geworden sinds hij bij City is. Veel spelers trekken ook grote ogen als ze bij ons komen spelen."

"Over de manier waarop wij spelen, maar ook over hoe tegenstanders tegen ons spelen. Ik denk niet dat hij bij Rennes gewend was om een dubbele dekking te krijgen. Of de andere ploeg met tien te zien verdedigen. Hij is heel goed begonnen, daarna had hij het wat moeilijker na die blessure. Maar op het einde van het seizoen was hij weer heel goed en maakte hij het verschil in invalbeurten."